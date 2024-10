Pytanie o rozmowy z Putinem. Trump unika odpowiedzi, ale mówi o "mądrej rzeczy"

Podczas wtorkowego spotkania w Economic Club of Chicago Trump został zapytany o doniesienia o jego potajemnych rozmowach z rosyjskim przywódcą. - Nie komentuję tego, ale powiem, że jeśli bym to zrobił, to byłaby mądra rzecz. Jeśli mam przyjazne stosunki z ludźmi, jeśli mogę mieć dobre relacje z ludźmi, to jest dobra rzecz, a nie zła rzecz. On ma dwa tysiące głowic nuklearnych i my też - powiedział Trump. - Nie było prezydenta, którego Rosja szanowała tak bardzo - dodał, odnosząc to do siebie.