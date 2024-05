"Ostrzeżenie" Pekinu

Manewry rozpoczęły się przed godz. 8 czasu lokalnego (godz. 2 w Polsce). Ministerstwo obrony w Pekinie stwierdziło, że to "ostrzeżenie dla separatystycznych sił" na Tajwanie i "dla sił zewnętrznych" i odbywają się po to, by nie próbowały one "ingerować i prowokować" Chin.