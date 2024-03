W mediach społecznościowych ukazało się nagranie, na którym widać księżną Kate - pierwszy raz od czasu, gdy dwa miesiące temu przeszła operację. Brytyjska gazeta "The Sun" zwraca uwagę, że księżna Walii wydaje się być zdrowa i w dobrej kondycji.

Na nagraniu, które według brytyjskiego dziennika "The Sun" nakręcono w sobotę w Windsorze, widać uśmiechniętą Kate, swobodnie ubraną, spacerującą i niosącą torby na zakupy wraz ze swoim mężem, następcą tronu, księciem Williamem.

- Nie miałem wrażenia, żeby ukrywali, kim są. Ale nie do końca wiedzieli, jak ludzie zareagują, ponieważ narosło wiele dyskusji na temat ich miejsca pobytu i mam wrażenie, że chcieli się szybko dostać do sklepu - powiedział Nelson Silva, który nakręcił wideo.

- Kate wyglądała na szczęśliwą i zrelaksowaną. Wyglądają na zadowoloną z samego faktu, że mogą pójść do sklepu i spotkać się z innymi. Kate wyglądała na spokojną, jakby wyjście do sklepu zakończyło się sukcesem - dodał.

Rzecznik biura Pałacu Kensington powiedział, że Kate wraca do zdrowia, ale nie oczekuje się, że wróci do oficjalnych obowiązków przed Wielkanocą. Biuro księżnej zwracało się wcześniej do mediów o poszanowanie prywatności Kate i stwierdziło, że będzie przekazywało informacje tylko wtedy, gdy pojawią się istotne wieści.