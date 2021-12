Brytyjska Partia Konserwatywna przegrywa wybory uzupełniające. Traci okręg po 200 latach dominacji

Partia Konserwatywna wygrywała tu od 200 lat

North Shropshire to okręg wyborczy w centrum Wielkiej Brytanii. Należą do niego przeważnie wiejskie tereny. Konserwatyści wygrywali tam wszystkie wybory od czasu utworzenia okręgu w jego obecnej formie w 1983 roku, jednak - zwrócił uwagę Reuters - dominacja ugrupowania w tym regionie trwała nieprzerwanie od blisko 200 lat.

Skandale w otoczeniu premiera odbijają się na sondażach Partii Konserwatywnej, która zaczęła tracić do swego głównego rywala - Partii Pracy. Według badania ośrodka YouGov dla dziennika "The Times" laburzyści mają 4 punkty procentowe przewagi (37 do 33), a według Survation dla "Daily Mirror" nawet 6 punktów (40 do 34). Nawet w najtrudniejszych momentach pandemii sondażowa sytuacja Partii Konserwatywnej nie wyglądała tak źle jak obecnie. Według sondażu YouGov popularność Johnsona spadła do najniższego poziomu od czasu objęcia przez niego urzędu.