Księżna Kate przyjęła pierwszą dawkę szczepionki

"Wirus zwalił go z nóg"

"William został mocno zaatakowany przez wirusa, naprawdę zwalił go z nóg. W pewnym momencie (książę) miał problem z oddychaniem, więc wszyscy byli dość spanikowani. Po wizycie u lekarza i pozytywnym wyniku testu - co było, oczywiście, dużym szokiem, biorąc pod uwagę kondycję i zdrowie księcia - William był zdeterminowany, by pracować normalnie. Był zdeterminowany, by wypełnić swoje zobowiązania" – relacjonował wówczas dziennik "The Sun", powołując się na źródła w Pałacu Kensington.