Ostrzeżenie o ładunku i eskorta myśliwców RAF. Samolot z Krakowa lądował awaryjnie w Wielkiej Brytanii

Samolot linii Ryanair lecący z Krakowa do Dublina lądował awaryjnie na lotnisku Stansted pod Londynem. Jak podał przewoźnik, w maszynie znaleziono kartkę z ostrzeżeniem, że na pokładzie znajduje się bomba. Nad Wielką Brytanią maszyna była eskortowana przez myśliwce RAF.

Jak podał Ryanair, do zdarzenia doszło w poniedziałek w godzinach wieczornych. Samolot lecący z Krakowa do Dublina lądował awaryjnie na podlondyńskim Stansted, po tym jak w toalecie znaleziono notatkę z ostrzeżeniem, że na pokładzie znajduje się ładunek wybuchowy.

Samolot eskortowany przez myśliwce

Media na Wyspach doniosły, że nad Wielką Brytanią samolot pasażerski Boeing 737 eskortowany był przez dwa myśliwce Eurofighter Typhoon należące do Royal Air Force. Jak podał "The Sun", maszyny zostały poderwane z lotniska RAF w Coningsby w północnej Anglii około godziny 18.30.

Firma Ryanair w oświadczeniu przeprosiła za zajście i przekazała, że pasażerowie znajdują się pod kontrolą brytyjskich służb, które mają podjąć decyzję o możliwości wznowienia lotu do Dublina.

"Pasażerowie, którzy w Dublinie oczekują na lot do Krakowa zostali przeniesieni do zapasowego samolotu, by zminimalizować opóźnienia" - poinformowano w komunikacie.