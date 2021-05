18-latek oskarżony o próbę zabójstwa Sashy Johnson

Mężczyzna, który miał postrzelić czołową aktywistkę brytyjskiego ruchu Black Lives Matter Sashę Johnson, stanął w sobotę przed sądem. 18-letni Cameron Deriggs nie przyznał się do winy. Prokuratura oskarżyła go o próbę zabójstwa.

Sasha Johnson została postrzelona w nocy z 22 na 23 maja podczas ogrodowego przyjęcia w dzielnicy Peckham na południu Londynu. Jednym z pięciu aresztowanych w tej sprawie we wtorek mężczyzn jest Cameron Derrigs. Pozostałych czterech zwolniono za kaucją. 18-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. W sobotę odbyła się wstępna rozprawa, podczas której Derrigs nie przyznał się do winy.

Prokurator Carol Udenze powiedziała w sobotę w sądzie, że policja nie uważa, by Johnson była celem zamierzonego ataku. Wcześniej policja informowała, że aktywistka została postrzelona przez czterech czarnoskórych mężczyzn, którzy wdarli się na przyjęcie i nic nie wskazuje, by atak był wymierzony w nią lub by miał związek z jej działalnością.