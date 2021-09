Budapeszteński Szczyt Demograficzny. Viktor Orban: migracją nie można zrekompensować procesów demograficznych

Premier Viktor Orban oświadczył na IV Budapeszteńskim Szczycie Demograficznym, że jego zdaniem Zachód nie chce przetrwać. Według Orbana, migracją nie można zrekompensować procesów demograficznych. Według niego należy sprawić, by państwo było przyjazne rodzinie.

Orban powiedział, że o ile jedne cywilizacje są w stanie się reprodukować, o tyle Zachód nie jest do tego zdolny, "po prostu nie chce przetrwać". W jego opinii część polityków nie widzi w tym problemu, a inni próbują rozwiązywać problem demograficzny migracją. Ci drudzy zdaniem Orbana nie biorą pod uwagę aspektu kulturowego, chociaż w Europe jest to najważniejszy wymiar migracji. - Tu, u nas, migracja jest kwestią tożsamości – powiedział.

Orban: trzeba sprawić, że macierzyństwo znów będzie oznaczać korzyść gospodarczą

Według niego należy sprawić, by państwo było przyjazne rodzinie. - Już doszło do integracji kobiet na rynku pracy, co jest ogromną siłą nośną gospodarki – powiedział, podkreślając jednak, że "trzeba sprawić, że macierzyństwo znów będzie oznaczać korzyść gospodarczą".