Orban chce dymisji Jourovej: obraziła węgierskich obywateli Unii Europejskiej. Bruksela odpowiada

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jourova powinna ustąpić ze stanowiska - oświadczył Viktor Orban. Premier Węgier uznał jej wypowiedzi pod adresem swojego kraju i rodaków za "obraźliwe". Orban napisał o tym w liście do szefowej KE Ursuli von der Leyen. Ta, za pośrednictwem rzecznika Komisji, odpowiedziała, że ma "pełnię zaufania" do komisarz.

Jak stwierdził we wtorkowym liście Viktor Orban, "wypowiedzi Very Jourovej są nie do pogodzenia z funkcją zajmowaną przez nią w Komisji Europejskiej i dlatego niezbędnie konieczne jest jej odejście ze stanowiska".