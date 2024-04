Doradca premiera Węgier: jesteśmy zbyt małym krajem, aby móc opuścić UE

Główny doradca polityczny premiera Węgier Viktora Orbana uważa, że jego kraj nie jest w stanie, wzorem Wielkiej Brytanii, wyjść z Unii Europejskiej. Polityk w wywiadzie dla węgierskiej agencji MTI wezwał także "siły konserwatywne" do zjednoczenia się przed zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Polityk wezwał także "siły konserwatywne" do zjednoczenia się przed zbliżającymi wyborami do Parlamentu Europejskiego wobec "presji ze strony sił liberalno-lewicowych". Odniósł się przy tym do przerwania przez belgijską policję we wtorek konferencji konserwatystów NatCon w Brukseli.