"Jaka to przyjemność". Po prawie trzech miesiącach Franciszek spotkał się na modlitwie z wiernymi

Po raz pierwszy od prawie trzech miesięcy wierni wzięli udział w niedzielnej modlitwie prowadzonej przez papieża na placu Świętego Piotra. - Dzisiaj, kiedy plac jest już otwarty, możemy tu wrócić, jaka to przyjemność - zwrócił się do wiernych Franciszek. Mówił o dotkniętych pandemią COVID-19 oraz o uroczystości Zesłania Ducha Świętego.

Siły porządkowe czuwały, aby każdy zachował odległość co najmniej jednego metra od innych osób. Dlatego, w porównaniu z wielotysięcznymi tłumami, jakie przychodziły tu przed pandemią, ludzi nie było wielu.

"Leczyć ludzi, bo są ważniejsi od gospodarki"

W uroczystość Zesłania Ducha Świętego wierni powitali papieża brawami. On zaś z uśmiechem powiedział na początku: "Dzisiaj, kiedy plac jest już otwarty, możemy tu wrócić, jaka to przyjemność".

Po modlitwie Regina coeli Franciszek apelował o to, aby nikomu nie zabrakło pomocy medycznej. - Leczyć ludzi, bo są ważniejsi od gospodarki. Osoby są świątynią Ducha Świętego, gospodarka nie - mówił.

"Z takiego kryzysu jak ten, nie wychodzi się, będąc takim samym jak wcześniej"

Jego zdaniem, potrzebna jest odwaga, by się zmienić i "być lepszym i móc budować pozytywnie po kryzysie pandemii".

Na modlitwę przybyli mieszkańcy Rzymu i okolic

Nawiązując do niedzielnej uroczystości Zesłania Ducha Świętego papież powiedział: "Bardzo potrzebujemy światła i siły Ducha Świętego. Potrzebuje ich Kościół, by podążać w zgodzie i z odwagą głosząc Ewangelię". - Potrzebuje tego cała rodzina ludzka, by wyjść z tego kryzysu bardziej zjednoczona, a nie bardziej podzielona - dodał.