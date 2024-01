Doradca papieża Franciszka: Kościół powinien pozwalać kapłanom zawierać małżeństwa

Już niedługo w Kościele katolickim może dojść do przełomowej zmiany. Arcybiskup Charles Scicluna z Malty, wyższy rangą urzędnik Watykanu i doradca papieża Franciszka w opublikowanym niedzielę wywiadzie stwierdził, że Kościół rzymskokatolicki powinien "poważnie pomyśleć" o umożliwieniu księżom zawierania małżeństw.

- Pierwszy raz mówię to publicznie i dla niektórych osób zabrzmi to heretycko - powiedział dziennikowi "Times of Malta" arcybiskup Charles Scicluna, który jest także zastępcą sekretarza w biurze doktrynalnym Watykanu.