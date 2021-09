Zaginięcie Gabby Petito. Znalezione w Wyoming ciało to zwłoki blogerki

Znalezione w Parku Narodowym Grand Teton ciało młodej kobiety to zwłoki Gabby Petito – poinformowało Federalne Biuro Śledcze (FBI). Trwają poszukiwania jej partnera Briana Laundrie, który razem z nią podróżował po Stanach Zjednoczonych. We wrześniu wrócił sam do domu na Florydzie i odmówił rozmowy z policją.