Więźniowie chcą zobaczyć zaćmienie słońca. Pozywają zakład karny za odmowę

Sześciu więźniów nowojorskiego więzienia w Woodbourne tak bardzo chce zobaczyć zaćmienie słońca, do którego dojdzie w przyszłym tygodniu, że już pozywa o to zakład karny. Osadzeni argumentują, że uniemożliwienie im tego będzie stanowiło naruszenie ich praw religijnych - podała we wtorek telewizja ABC News.