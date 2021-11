Steve Bannon z zarzutami w sprawie uchylania się od zeznań przed Kongresem

Były główny strateg Białego Domu Steve Bannon usłyszał w piątek zarzuty w związku z uchylaniem się od zeznań przed komisją śledczą Izby Reprezentantów w sprawie szturmu na Kapitol. Politykowi grozi do roku więzienia. O postawienie zarzutów byłemu doradcy Donalda Trumpa wnioskował w październiku Kongres.

Jak poinformował w komunikacie resort sprawiedliwości, Steve’owi Bannonowi postawiono dwa zarzuty: jeden za odmowę złożenia zeznań przed komisją i drugi za odmowę złożenia wymaganych dokumentów. Za politykiem zostanie wystawiony nakaz aresztowania. W przypadku skazania go przez sąd, grozi mu od miesiąca do roku więzienia.

O postawienie zarzutów byłemu doradcy Donalda Trumpa wnioskował w październiku Kongres, po tym jak Bannon zignorował sądowe wezwanie do stawienia się przed komisją badającą okoliczności szturmu na Kapitol 6 stycznia.

Były współpracownik prezydenta, który na początku kadencji Trumpa pełnił rolę "głównego stratega Białego Domu" - lecz został zwolniony po kilku miesiącach - stwierdził, że nie może zeznawać, bo poprosił go o to Trump. Powołał się przy tym na tzw. przywilej egzekutywy, zwyczaj prawny pozwalający prezydentom chronić treść wewnętrznych rozmów. Większość ekspertów uważa jednak, że dotyczy on tylko urzędujących prezydentów.