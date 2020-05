Zamieszki w USA przybierają na sile. W kolejnych miastach wprowadzono godzinę policyjną

Zamieszki w Minneapolis, gdzie doszło do zabójstwa, trwają już od pięciu dni. W poprzednich dochodziło do starć z policją, rabowania sklepów, spalono także komisariat. W stanie Minnesota, gdzie położone jest Minneapolis, zarządzono pełną mobilizację Gwardii Narodowej po raz pierwszy od drugiej wojny światowej - zauważają amerykańskie media.

Godzina policyjna w trzech miastach

Burmistrz Los Angeles Eric Garcetti ogłosił w sobotę wprowadzenie nocnej godziny policyjnej, która będzie trwać od 20 do 5.30 czasu lokalnego. - To konieczne, aby przywrócić spokój - stwierdził. Godzinę policyjną zdecydowały się wprowadzić również władze Atlanty i Filadelfii.

Śledztwo w Nowym Jorku

W Nowym Jorku po zamieszkach na Brooklynie i Manhattanie aresztowano około 200 osób. Gubernator stanu Andrew Cuomo zapowiedział śledztwo prokuratorskie w tej sprawie. - Wczoraj wieczorem mieliśmy do czynienia z niepokojącymi gwałtownymi starciami podczas protestów w Nowym Jorku, na Brooklynie. Poproszę prokurator generalną (Letitię - red.) James o zbadanie tego, co się działo, a także procedur zastosowanych ostatniej nocy, ponieważ społeczeństwo zasługuje na odpowiedź i (pociągnięcie winnych) do odpowiedzialności” – oznajmił w piątek gubernator dodając, że konsultował się wcześniej na ten temat z burmistrzem Billem de Blasio. Ten z kolei stwierdził, że większość uczestników protestu przybyła, by zademonstrować "obywatelskie nieposłuszeństwo i pokojowo manifestować". - Niektórzy ludzie przybyli jednak, by uciec się do przemocy. Ale wielu ludzi przyszło, ponieważ chcieli coś wyrazić - ocenił de Blasio.