Policjant postrzelił przez zamknięte drzwi sąsiada. Wziął go za włamywacza

Funkcjonariusz po służbie otworzył ogień do sąsiada, który próbował wejść do jego mieszkania w Houston, informuje miejscowa policja. Nie ustalono dotąd, dlaczego mężczyzna – zamieszkały w tym samym budynku – próbował dostać się do cudzego mieszkania. Jedna z mieszkanek powiedziała mediom, że w budynku "łatwo pomylić mieszkania".

35-letni mężczyzna z raną postrzałową ramienia został przewieziony do szpitala, a jego stan określa się jako stabilny. Miejscowa policja prowadzi dochodzenie w sprawie. W komunikacie na stronie internetowej miasta Houston podano, że ranny mężczyzna mieszkał w tym samym budynku, co funkcjonariusz, który otworzył ogień, ale na innym piętrze. W tym samym komunikacie wskazano, że funkcjonariusz oddał strzał ze swojej broni po tym, jak się wylegitymował i kazał 35-latkowi odejść. Nie wiadomo na razie, dlaczego 35-latek usiłował wejść do cudzego mieszkania. Ani funkcjonariuszowi, ani też mężczyźnie, który próbował dostać się do jego mieszkania, nie postawiono jak dotąd zarzutów.