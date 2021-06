Nastolatka odepchnęła niedźwiedzia, żeby uratować psa

17-letnia mieszkanka Kalifornii nie wahała się ani chwili, kiedy zobaczyła, jak na podwórku koło domu jej psy walczą z niedźwiedziem. Hailey Morinico wybiegła na zewnątrz, odepchnęła zwierzę i zabrała psy do środka.

Widząca to, co się dzieje 17-latka, biegnie wtedy w stronę niedźwiedzicy, obiema rękami spycha ją z murka, podnosi małego psa i razem z pozostałymi czworonogami ucieka do domu. Na końcu nagrania niedźwiedzica z młodymi znika za murkiem. Hailey Morinico doznała niewielkiego zadrapania, a psy nie odniosły obrażeń.