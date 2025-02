Członkowie rodzin ofiar na miejscu katastrofy

Rodziny ofiar odwiedziły miejsce katastrofy

Prezydent Donald Trump zapowiedział w czwartek, że spotka się z niektórymi rodzinami ofiar, choć nie podał dokładnie, kiedy to się stanie. W trakcie briefingu przed Białym Domem jedna z dziennikarek zapytała go, czy uda się na miejsce katastrofy. - Mam plan wizyty, ale nie na miejscu. Bo powiedz mi, co jest miejscem? Woda? Chcesz, żebym poszedł popływać? - odpowiedział. Nagranie z tego momentu obiegło media społecznościowe, skrytykowało je wielu internautów.

Władze zamknęły korytarz lotów dla helikopterów w pobliżu lotniska

FAA zakazała większości helikopterów korzystania z części dwóch tras w pobliżu lotniska i zezwala na to jedynie helikopterom policyjnym, medycznym, obronie powietrznej oraz prezydenckiemu transportowi lotniczemu. Ograniczenia będą obowiązywać co najmniej do czasu, aż Krajowa Rada Bezpieczeństwa Transportu opublikuje wstępny raport dotyczący wypadku, co zwykle zajmuje 30 dni.