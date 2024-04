Biden wyraził gotowość do debaty z Trumpem

Była to najwyraźniejsza jak dotąd deklaracja prezydenta na temat potencjalnej debaty wyborczej. Wcześniej, w marcu, twierdził, że to, czy zgodzi się na debatę "zależy od jego (Trumpa) zachowania".

"On jest dziś w Nowym Jorku, choć pewnie o tym nie wie, i ja też jestem, (ponieważ) utknąłem (tam) w jednej z wielu spraw sądowych, które on (Biden - red.) wszczął. (...) W rzeczy samej, zróbmy tę debatę w budynku sądu tej nocy - w ogólnokrajowej telewizji! Poczekam" - oznajmił Trump we wpisie na swoim portalu społecznościowym.

Biden rozmawia z mediami spoza głównego nurtu

Jak napisał w środę portal Politico, niechęć do udzielania wywiadów mediom tradycyjnym budzi frustrację redakcji dziennika "New York Times". Według Politico odmowa przeprowadzenia wywiadów dla "NYT" - który ma w dorobku rozmowy z wszystkimi dotychczasowymi prezydentami od czasu Franklina Delano Roosevelta - miała motywować wydawcę gazety A.G. Sulzbergera do zachęcania dziennikarzy do bardziej krytycznego podejścia do prezydenta.