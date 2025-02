Biały Dom: do Guantanamo ruszyły pierwsze samoloty z migrantami

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt powiadomiła, że pierwsze loty deportacyjne imigrantów do więzienia w bazie Guantanamo na Kubie już ruszyły. Docelowo ma tam trafić do 30 tysięcy migrantów, którzy popełnili ciężkie przestępstwa.

- Mogę potwierdzić, że dziś rozpoczęły się pierwsze loty ze Stanów Zjednoczonych do Guantanamo z nielegalnymi migrantami - powiedziała we wtorek rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt podczas wywiadu dla telewizji Fox Business.

Zaznaczył jednak, że będą tam trzymani tymczasowo do czasu deportacji do swoich krajów. Przeczyło to wcześniejszym słowom prezydenta Trumpa, który uzasadniał konieczność wysyłania migrantów do Guantanamo chęcią zapewnienia, by nie wrócili oni do USA.