Skazany za zgwałcenie Alice Sebold uniewinniony. Autorka "Nostalgii anioła" zabrała głos

Pisarka Alice Sebold, autorka bestselleru "Nostalgia anioła", we wtorek przeprosiła publicznie mężczyznę, który przed czterdziestu laty został skazany za jej zgwałcenie. Anthony Broadwater, który spędził w więzieniu 16 lat, został w zeszłym tygodniu uniewinniony przez nowojorski sąd. "Będę zmagała się z rolą, jaką nieumyślnie odegrałam w systemie, który wysłał niewinnego człowieka do więzienia" - oświadczyła Sebold.

W 1999 roku Sebold opisała zdarzenie z początku lat 80. we wspomnieniach zatytułowanych "Szczęściara". To właśnie w czasie przymiarek do zekranizowania książki producent wykonawczy filmu Timothy Mucciante zgłosił wątpliwości co do przebiegu procesu i wynajął prywatnego detektywa. 22 listopada 2021 r., po ponownym otwarciu sprawy, Broadwater został uniewinniony.