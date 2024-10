Współpracował z Rosjanami, jego samochód eksplodował

Ukraiński wywiad wojskowy poinformował, że do zamachu na szefa ochrony okupowanej przez siły rosyjskie Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej doszło w czwartek rano. "W mieście Enerhodar wysadzono samochód, w którym przebywał zbrodniarz wojenny, Andrij Korotkyj, kolaborant, odpowiedzialny za represje wobec Ukraińców" - podali Ukraińcy.

Wywiad nie poinformował wprost, że to on stoi za zamachem, ale we wpisie pojawiło się zdanie mówiące, że "​​każdego zbrodniarza wojennego czeka sprawiedliwa kara".