Ukraina walczy z antysemityzmem. Parlament poparł przepisy

"Ukraina jest wielonarodowym i z reguły tolerancyjnym państwem, ale niestety stale odnotowywane są przypadki wandalizmu i mowy nienawiści związane z antysemityzmem" - wyjaśnili inicjatorzy przyjęcia ustawy w komunikacie. Jak dodali, to, że w ukraińskim prawie nie ma wyraźnego zdefiniowania pojęcia antysemityzmu nie pozwala, by w odpowiedni sposób kwalifikować przestępstwa, dokonane na tym tle. "W praktyce prowadzi to do bezkarności przestępców" - poinformowano.