Ukraińska marynarka wojenna poinformowała, że rosyjskie magazyny amunicji w pobliżu okupowanego Mariupola (w obwodzie donieckim) zostały wysadzone w "ostatnich dniach", nie ujawniając, kiedy dokładnie to się stało. "Według potwierdzonych danych, w wyniku ataku rakietowego została zniszczona zarówno infrastruktura magazynowa, jak i tony amunicji, którą okupanci gromadzili do wykorzystania na terytorium Ukrainy" - podano we wtorkowym komunikacie.