Do 250 starć bojowych doszło w sobotę na frontach Ukrainy. Według projektu DeepState, który nanosi na mapy pozycje walczących stron, był to najcięższy dzień na polu bitwy w Ukrainie od początku tego roku. W tym samym czasie w Niemczech trwa Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa, gdzie jednym z dominujących tematów jest wojna w Ukrainie.

"To był najcięższy dzień na polu bitwy w tym roku, doszło do 250 starć bojowych" - ocenił DeepState, czyli projekt, który nanosi na mapy pozycje walczących stron i śledzi działania wojskowe w Ukrainie.

Ataki Rosjan

Sztab Generalny Ukrainy ogłosił, że w sobotę doszło do co najmniej 250 ataków wroga na pozycje ukraińskie, co - jak podkreślił projekt - wskazuje na niezwykle dużą intensywność działań Rosjan.