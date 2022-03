Rosyjska inwazja na Ukrainę. Mieszkańcy bronią dostępu do elektrowni jądrowej. Władze: Rosjanie się wycofali

Według mera Enerhodaru Dmytra Orłowa rano rosyjskie wojska po raz kolejny podeszły do rogatek miasta, a mieszkańcy, którzy zgromadzili się tam i zbudowali zapory, "przekonują (Rosjan), by nie wchodzili do miasta". - Doszło do spotkania. Przekonaliśmy ich, że elektrownia jest pod dobrą ochroną. Mieszkańcy nie wpuszczą ich ani na krok. Oni wycofali się i mają przekazać tę informację swoim dowódcom - powiedział mer.