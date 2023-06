"Wypadł przez szklane drzwi". 15-latek poważnie ranny podczas wakacji w Turcji

Nastolatek z Wielkiej Brytanii został poważnie ranny po tym, jak wypadł przez szklane drzwi na balkon hotelu podczas wakacji w tureckiej Antalyi, informują media. - Kiedy przyleciałam, sądzono, że umrze - mówi matka chłopca. Ponieważ ranny nie miał ubezpieczenia turystycznego, rodzina musiała zorganizować zbiórkę, by pokryć koszty leczenia i powrotu rannego do kraju.

"Nie może mówić i nie wolno mu jeść"

Według matki, która dotarła do Antalyi w środę, 15-latek "stracił dużo krwi" i został przetransportowany do miejscowego szpitala. Przeszedł operację i zdaniem Burke "w tej chwili wszystko z nim w porządku, ale nie może mówić i nie wolno mu jeść" - powiedziała. W wywiadzie dla "Mirror" dodała, że kontuzje, których doznał, "zmienią jego życie", jednak "mogło być gorzej". - Kiedy przyleciałam, sądzono, że umrze - przyznała.

Rodzina musi zebrać fundusze

Burke zaapelowała do osób, które wyjeżdżają na zagraniczne wakacje, by "upewniły się, czy mają ubezpieczenie turystyczne". Podkreśliła, że sama potrzebuje teraz pomocy, by "sprowadzić syna z powrotem do domu". By pomóc w sfinansowaniu leczenia, rodzina poszkodowanego w środę zorganizowała zbiórkę na portalu GoFundMe. W ciągu niecałej doby ponad 300 darczyńców przekazało na rzecz Liama 6750 funtów.