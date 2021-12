Policja rozbroiła bombę w samochodzie oficera oddelegowanego do ochrony Erdogana

Pod samochodem oficera policji, oddelegowanego do ochrony prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana podczas sobotniego wiecu w mieście Siirt na wschodzie kraju, podłożono ładunek wybuchowy. Bomba została rozbrojona - poinformowały tureckie służby.

Ładunek wybuchowy został odkryty w miasteczku Nusaybin w prowincji Mardin przy granicy z Syrią. Samochód, pod podwoziem którego umiejscowiono bombę, należał do oficera policji oddelegowanego do pracy przy ochronie bezpieczeństwa podczas wiecu z udziałem prezydenta Erdogana w Siirt. Policjant miał przejechać około 200 km, by w sobotę po południu podjąć obowiązki. Bombę rozbrojono - podała w sobotę późnym wieczorem turecka agencja Anadolu, powołując się na turecką policję. Zarazem wszczęto śledztwo w celu ustalenia sprawców.