"Nagle się wzniosłem i uderzyłem w sufit". Co mówią pasażerowie "przerażającego lotu"

We wtorek samolot z Londynu do Singapuru miał bardzo silne turbulencje. Dzafran Azmir, 28-letni student, który był na pokładzie, powiedział agencji Reutera, że samolot "zaczął nagle przechylać się i drżeć". Dodał, że "wszyscy pasażerowie, którzy nie mieli zapiętych pasów bezpieczeństwa, zostali wbici w sufit". Allison Barker, której syn był na pokładzie, powiedziała BBC, że czas, w którym czekała na wieści o samolocie to były "najdłuższe dwie godziny w jej życiu".

Według danych portalu FlightRadar24 samolot w ciągu trzech minut obniżył lot z 37 do 31 tysięcy stóp (z ponad 11 kilometrów do około 9,5) - podaje agencja AP. Przez niecałe 10 minut maszyna pozostawała na tej wysokości, po czym znów gwałtownie obniżyła lot. Niecałe pół godziny później samolot wylądował w Bangkoku.

Zniszczenia wewnątrz samolotu

Pasażerowie "wbici w sufit"

Światowe media i agencje prasowe przytaczają relacje pasażerów. "Nagle samolot zaczął się przechylać i było czuć drżenie, więc zacząłem przygotowywać się na to, co się dzieje. I nagle nastąpił bardzo dramatyczny spadek. W tym momencie wszyscy pasażerowie, którzy nie mieli zapiętych pasów bezpieczeństwa, zostali wbici w sufit" - relacjonował agencji Reutera Dzafran Azmir, 28-letni student, który był na pokładzie samolotu. Jak dodał, "niektórzy ludzie uderzali głowami w kabiny bagażowe, wgniatając je".

"Nagle się wzniosłem i uderzyłem w sufit"

"Najdłuższe dwie godziny w życiu"

BBC przytacza też relację Allison Barker, której syn Josh był pasażerem feralnego lotu. Barker relacjonowała, że dostała od syna wiadomość: "Nie chcę was straszyć, ale mam wariacki lot. Samolot ląduje awaryjnie… Kocham was wszystkich".

Przez kolejne dwie godziny Allison nie miała o nim żadnych wieści. Stwierdziła, że "to było przerażające". "Nie wiedziałam, co się dzieje. Nie wiedzieliśmy, czy przeżył, to było bardzo stresujące. To były najdłuższe dwie godziny w moim życiu. To było okropne" - powiedziała BBC.