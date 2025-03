Czterech żołnierzy skazanych za szpiegostwo

Stolica Tajwanu, Tajpej. Wideo archiwalne Źródło: Reuters Archive

Sąd w Tajpej wymierzył kary więzienia czterem żołnierzom, którzy przekazywali informacje wojskowe Chinom - podała w czwartek agencja AFP. W ostatnich latach gwałtownie rośnie liczba osób ściganych i skazanych na Tajwanie za szpiegostwo na rzecz Pekinu.

Skazani to trzej członkowie jednostki wojskowej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo Biura Prezydenckiego oraz żołnierz dowództwa ds. informacji i telekomunikacji ministerstwa obrony - przekazał w środę w uzasadnieniu wyroku sąd w Tajpej. W latach 2022-2024 przekazywali oni "wewnętrzne informacje wojskowe, które powinny być poufne, agentom chińskiego wywiadu", za co otrzymali 260-660 tys. dolarów tajwańskich (ok. 30-77 tys. zł) – poinformował sąd, nie precyzując, jakiego rodzaju informacje wyciekły. Usłyszeli wyroki od pięciu lat i 10 miesięcy do siedmiu lat więzienia.

Lai Ching‑te, prezydent Tajwanu Źródło: PAP/EPA/RITCHIE B. TONGO

Tajwan. Wzrost liczby ściganych za szpiegostwo

Z danych tajwańskiej agencji wywiadowczej wynika, że w ubiegłym roku za współpracę z chińskim wywiadem ścigano 64 osoby, w porównaniu z 48 w 2023 roku i 10 w 2022. Tylko w ubiegłym roku o szpiegostwo na rzecz Chin oskarżonych zostało 15 żołnierzy w służbie czynnej i 28 emerytowanych.

Jak zaznacza AFP, szpiegostwo jest istotnym problemem dla Tajwanu, który stoi w obliczu zagrożenia chińską inwazją. Pekin uważa Tajwan za swoją zbuntowaną prowincję i stara się odzyskać nad nią kontrolę.

