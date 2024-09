Szwedzka para książęca. Książę poślubił modelkę

45-letni Karol Filip to drugie dziecko i jedyny syn króla Szwecji Karola Gustawa i królowej Sylwii. Pierwotnie to on miał zostać przyszłym królem Szwecji, jednak w 1980 roku ustalono uprzywilejowanie płci w kolejce do tronu. A to dało pierwszeństwo jego starszej o dwa lata siostrze - Wiktorii.