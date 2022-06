Turcja chce "wiążących obietnic". Sztokholm i Ankara rozmawiają o NATO

Szwedzka premier, Magdalena Andersson liczy na postępy w rozmowach z Turcją, która blokuje rozszerzenia NATO o Szwecję i Finlandię. Andersson poinformowała, że rozmawiała przez telefon z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem i oba kraje zgadzają się "co do wagi postępów przed przyszłotygodniowym szczytem NATO w Madrycie".

Wcześniej, tego samego dnia, cytowany przez AFP prezydent Erdogan odnosząc się do rozmowy z Andersson stwierdził jednak, że "nie osiągnięto żadnych postępów w sprawie przystąpienia Szwecji do NATO". Wezwał przy tym Sztokholm do "konkretnych działań w walce z terroryzmem". Ankara w szczególności oskarża Szwecję o ukrywanie bojowników Partii Pracujących Kurdystanu (PKK). Szwecja udzieliła azylu wielu Kurdom oraz przeciwnikom Erdogana.