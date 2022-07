Prezydent ratyfikował traktaty w sprawie akcesji Szwecji i Finlandii do NATO

7 lipca Sejm przyjął dwie ustawy: o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Szwecji i - analogicznie - Finlandii. 20 lipca jednogłośnie ustawy przyjął Senat. 22 lipca Andrzej Duda podpisał ustawy upoważniające go do ratyfikacji akcesji obu krajów do Sojuszu Północnoatlantyckiego w Porcie Wojennym w Gdyni na pokładzie ORP Generał Tadeusz Kościuszko.