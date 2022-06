"Tańczyli, upadali i umierali". Nagła śmierć 21 nastolatków w klubie. Władze mają teorię, świadkowie mówią o czymś innym

21 osób w wieku od 13 do 17 lat zmarło nagle w nieformalnym klubie nocnym w mieście East London w RPA w nocy z soboty na niedzielę. Świadkowie zdarzenia opowiadają, że miejsce było przepełnione, a ludzie "padali jak muchy". Zdaniem władz mogło dojść do przypadkowego zatrucia, wykluczają, że powodem śmierci nastolatków była panika w tłumie.

Policja próbuje ustalić przyczyny śmierci 21 osób, które zmarły w nocy z soboty na niedzielę w nieformalnym nocnym klubie w mieście East London w Republice Południowej Afryki. Jak podaje lokalna policja, najmłodsza ofiara miała 13 lat, a najstarsza 17. Wiek, od którego można pić alkohol w RPA to 18 lat, więc znaczna część tych osób nie powinna zostać wpuszczona do klubu. W sobotę wieczorem uczestnicy zabawy brali udział w imprezie w tawernie Enyobeni, zorganizowanej z okazji zakończenia roku szkolnego. Jednocześnie trwała tam impreza urodzinowa.

Władze o możliwych przyczynach śmierci

Szefowa służby bezpieczeństwa rządu prowincji Weziwe Tikana-Gxothiwe powiedziała lokalnej telewizji, że dwie osoby przebywają jeszcze w szpitalu w stanie krytycznym. Nie ma informacji o tym, by udało się je przesłuchać.

Niektórzy twierdzą, że ofiary zostały otrute, ale nie jest to potwierdzone. Zdaniem władz mogło dojść do przypadkowego zatrucia czymś, co ofiary zjadły, wypiły lub paliły (zaznaczono, że na nagraniach z monitoringu widać było fajki wodne).