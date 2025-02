Rubio: Unia Europejska musi być w pewnym momencie przy stole negocjacyjnym

- Sposób zakończenia wojny w Ukrainie musi być do przyjęcia dla wszystkich zaangażowanych stron. Unia Europejska musi być w pewnym momencie przy stole negocjacyjnym - powiedział sekretarz stanu USA Marco Rubio po rozmowach wysokich rangą przedstawicieli władz USA i Rosji w Rijadzie.

W stolicy Arabii Saudyjskiej, Rijadzie, odbyły się rozmowy wysokich rangą przedstawicieli władz USA i Rosji . To było pierwsze spotkanie przedstawicieli obu państw na tak wysokim szczeblu od czasu pełnowymiarowej napaści Rosji na Ukrainę niemal trzy lata temu. W spotkaniu po stronie amerykańskiej uczestniczył - oprócz sekretarza stanu USA Marco Rubio - specjalny wysłannik ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff zajmujący się również kontaktami z Rosją oraz doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Michael Waltz. Przy stole negocjacyjnym po stronie Rosji zasiadł Siergiej Ławrow, zaufany człowiek Władimira Putina, współodpowiedzialny za rosyjskie zbrodnie w Ukrainie i współautor kłamliwej kremlowskiej propagandy, oraz doradca rosyjskiego przywódcy Jurij Uszakow.

Zaproszenia do rozmów nie dostała ani Ukraina, której obywatele giną w rosyjskich atakach, ani też Unia Europejska, co wywołało oburzenie zarówno w Kijowie, jak i większości europejskich stolic.

Rubio: nikt nie został odsunięty na bok

Po rozmowach w Rijadzie Marco Rubio powiedział na konferencji prasowej, że prezydent Donald Trump "jest gotów zakończyć ten konflikt tak, jak powiedział, gdy został prezydentem". - Chce, by zakończył się w sposób, który będzie uczciwy, zrównoważony i trwały, nie taki, który doprowadzi do kolejnego konfliktu za dwa czy trzy lata - mówił.

Zaznaczył, że nie będzie to łatwe do osiągnięcia, ale Trump "jest jedyną osoba na świecie, która może rozpocząć taki proces". Dodał, że wtorkowe spotkanie to pierwszy krok w tym procesie.