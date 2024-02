Rosja wspierała finansowo katalońskich separatystów - donosi hiszpański dziennik

Rosyjskie macki w Katalonii

"Z uwagi na niezwykle słabą jakość druku i astronomiczną kwotę, główną tezą śledczych jest to, że w rzeczywistości był to fałszywy dokument" - pisze dziennik. Jak dodaje, oznacza to, że Kreml wysłał czek bez jakichkolwiek środków pieniężnych. "Oszustwo miało na celu nakłonienie Puigdemonta do spełnienia wymogu nałożonego przez rosyjskiego emisariusza: utworzenia raju podatkowego dla transakcji w kryptowalutach w niezależnej od Hiszpanii Katalonii" - czytamy.