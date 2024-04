Samolot leciał do Moskwy. Piloci ustawili kod alarmowy

W czasie lotu rosyjskiej linii Aerofłot z Królewca do Moskwy piloci ustawili kod alarmowy transpondera 7700, informujący o zagrożeniu dla samolotu lub niebezpieczeństwie - wynika z danych z serwisu FlightRadar24. Powód zgłoszenia jest nieznany, samolot wylądował w Petersburgu.

FlightRadar24 we wpisie w mediach społecznościowych najpierw poinformował, że samolot zszedł na wysokość trzech tysięcy metrów, co może wskazywać na problem z ciśnieniem i że lot prawdopodobnie zostanie przekierowany do Petersburga. W późniejszym wpisie dodano, że samolot wylądował już w Petersburgu.