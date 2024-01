"Jajeczny kryzys" w Rosji. Propaganda reaguje na wzrost cen 

Emerytka w okularach i z maseczką naciągniętą na szyję stoi przed półką w supermarkecie i nie może uwierzyć własnym oczom. Pyta z niedowierzaniem nagrywającą to dziewczynę: "Czy te jajka kosztują osiem dolarów za paczkę? Oszaleliście? Czy one są z Ukrainy?". - Nie, z Ohio - pada odpowiedź. - A więc wolałbym je znieść sama - stwierdza oburzona klientka i nerwowo trzaska drzwiami lodówki, w której jest umieszczony towar.

Gazeta, ukazująca się w internetowej wersji od 2016 roku, podkreśliła, że nagranie jest fake newsem i nie jest jasne, kiedy i gdzie zostało nakręcone. "Rosyjska propaganda chętnie rozpowszechnia wideo w ojczystym internecie. Jest to obecnie gorący temat i jeśli nasze jaja drożeją jak szalone, to dlaczego nie mogą drożeć w Ameryce? A jeśli przeliczymy dolary na ruble, to nie wszystko w naszej ojczyźnie jest takie złe. Osiem dolarów to 720 rubli. Tymczasem jajka w Rosji można było kupić za 500 rubli, nawet za 600, ale nie za 720! Wniosek jest prosty: Amerykanie żyją gorzej niż my" - ironizowano na łamach "Nowyje Izwiestija".