Płacili, by móc wyjechać na wojnę w Syrii. Zapłacą ponownie, tym razem kary

Ofertę "wyjazdu do Syrii" składał żołnierzom Iwan Żarkow, który pracował jako radca prawny w lokalnych jednostkach. Twierdził, że ma znajomych w dziale kadr Wschodniego Okręgu Wojskowego, którzy tworzą zespoły do ​​wysłania do Syrii. Prawnik pobierał różne opłaty. Szeregowcy i podoficerowie za "podróż służbową" płacili 20 tysięcy rubli (ponad 1 tys. zł), oficerowie - 30-40 tysięcy rubli.