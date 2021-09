Tragedia na Elbrusie. Nie żyje pięciu alpinistów

Akcja, w której brało udział kilkudziesięciu ratowników, prowadzona była podczas silnych opadów śniegu, wietrze dochodzącym do 60 metrów na sekundę i temperaturze powietrza minus 20 stopni C. Jak przekazał przedstawiciel ministerstwa spraw nadzwyczajnych Rosji Michaił Nadiożdin, 11 alpinistów przetransportowano do szpitala w mieście Nalczik. Trzech uratowanych odmówiło skorzystania z pomocy szpitalnej.