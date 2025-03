Al Green wyprowadzony z sali

78-letni polityk kontynuował jednak protest, krzycząc "on nie ma mandatu". W końcu Johnson nakazał strażnikom "przywrócić porządek" i usunąć Greena z izby. Po tym zdarzeniu demokrata tłumaczył reporterom, że "dawał prezydentowi znać, że nie ma mandatu do cięć programu Medicaid (program socjalny w USA pomagający pokryć koszty leczenia osobom o niskich dochodach - red.)". Niedługo po wyrzuceniu Greena kilku innych demokratów wstało i odwróciło się plecami do Trumpa, by pokazać wypisany na czarnych koszulkach napis "opór".