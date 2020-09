W Mińsku "ludowa inauguracja" prezydentury Cichanouskiej. Gaz, odgłosy strzałów, zatrzymania w kilku miastach

Kilkadziesiąt tysięcy ludzi, kolejną niedzielę z rzędu, wyszło na ulicę Mińska, by zamanifestować sprzeciw wobec oficjalnego wyniku sierpniowych wyborów. Demonstranci zorganizowali "ludową inaugurację" prezydentury Swiatłany Cichanouskiej, która zdaniem opozycji przegrała tylko ze względu na fałszerstwa wyborcze obozu Alaksandra Łukaszenki. Protesty odbywają się także w innych białoruskich miastach.

Jak co niedzielę w ostatnich tygodniach, do centrum miasta ściągnięto bardzo duże siły milicji oraz sprzętu milicyjnego i wojskowego. Część budynków i placów została otoczona przez struktury siłowe. Nie pracują centra handlowe w śródmieściu. Zamknięte są niektóre stacje metra. W kilku miejscach doszło do zatrzymań.