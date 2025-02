Politico donosi, że kraje Unii Europejskiej przygotowują pakiet pomocy wojskowej o wartości co najmniej sześciu miliardów euro dla Ukrainy. Portal wskazuje, że wsparcie to będzie jednym z największych od początku rosyjskiej inwazji na ten kraj w 2022 roku.

Dwóch urzędników poinformowało, że kwota sześciu miliardów euro jest punktem wyjścia w rozmowach i może wzrosnąć do 10 miliardów lub więcej, gdy państwa członkowskie przeanalizują swoje zasoby finansowe i zbrojeniowe – poinformował Politico.

Dodatkowa pomoc zostałaby sfinansowana ze składek krajów członkowskich proporcjonalnych do wielkości ich dochodu narodowego - a więc byłyby określane tak samo, jak obliczany jest wkład państw członkowskich do budżetu UE.

Pakiety dostaw lub wpłaty pieniędzy

Drugim, obok składek krajów członkowskich źródłem finansowania, mają być zyski generowane przez zamrożone rosyjskie aktywa. Odpowiednio zmniejszyłoby to "ogólny poziom wysiłku finansowego dla państw członkowskich".

Według szacunków w tym roku mogłoby to być prawie 900 mln euro. Kraje same miałyby decydować, na co przeznaczone zostanie ich wsparcie - dzięki temu uszanowany zostałby odrębny status niektórych krajów członkowskich (chodzi np. o kraje neutralne).