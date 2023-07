Eksplozja podczas wiecu politycznego w Pakistanie. Wielu zabitych i rannych

czytaj dalej

Do 12 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych wybuchu w składzie fajerwerków, do którego doszło w sobotę w południowej Tajlandii. Do ponad 120 zwiększyła się też liczba rannych. Dwie osoby odniosły poważne obrażenia. Eksplozja i pożar spowodowały ogromne zniszczenia. Świadek zdarzenia relacjonował, że hałas, który się rozległ był "ogłuszający". - Cały mój dom się zatrząsnął. Potem zobaczyłem, że w moim dachu jest olbrzymia dziura. Wyjrzałem na zewnątrz i zobaczyłem walący się dom i ludzi leżących wszędzie na ziemi. To był chaos - opisywał.