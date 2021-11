Oslo. Policja zastrzeliła grożącego ludziom nożownika

Mężczyzna, który miał grozić przechodniom nożem na ulicach Oslo, został postrzelony przez policję. Zmarł w szpitalu. Napastnik wcześniej zranił jednego z funkcjonariuszy. Służby wykluczyły motyw terrorystyczny. Dziennik "Verdens Gang" podał, że mężczyzna to 30-latek, który był skierowany na przymusowe leczenie psychiatryczne za ranienie nożem i groźby.

- Do tej pory nie potwierdzamy, że jest to związane z terroryzmem - powiedział na konferencji starszy komendant policji Egil Joergen Brekke, cytowany przez AP. Przekazał także, że według policji mężczyzna działał w pojedynkę. Zapewnił, że nie ma obaw o bezpieczeństwo mieszkańców. - To osoba nam znana, notowana w przeszłości - powiedział dziennikarzom Brekke.