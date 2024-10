Władze Norwegii zapowiedziały podniesienie minimalnego wieku, jaki pozwala na korzystanie z mediów społecznościowych, z dotychczasowych 13 na 15 lat. Rządzący obiecują też bardziej rygorystyczne niż do tej pory egzekwowanie regulacji, bo obchodzi je nawet co drugi dziewięciolatek. Nie wiadomo jednak jeszcze, jak dokładnie będzie to robione.