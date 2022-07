Scholz o gwarancjach dla Ukrainy: nie będą takie same jak dla członka NATO

Niemcy omawiają z sojusznikami w NATO gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, jakie obowiązywać będą po zakończeniu wojny - powiedział w rozmowie ze stacją ARD kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Zaznaczył przy tym, że nie będą one takie same jak dla członka sojuszu transatlantyckiego.

- Omawiamy z bliskimi przyjaciółmi kwestię gwarancji bezpieczeństwa, jakich możemy udzielić. Jest to proces, który trwa. Jest jasne, że nie będą one takie same, jak dla kogoś, kto jest członkiem NATO - powiedział w niedzielę Olaf Scholz, pytany o gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, jakie obowiązywać będą po zakończeniu rosyjskiej inwazji.