Awaria samolotu z niemiecką minister na pokładzie. Maszyna zrzucała paliwo nad morzem

Szefowa dyplomacji Niemiec Annalena Baerbock była zmuszona do wstrzymania podróży do Australii w związku z awarią samolotu, którym podróżowała - przekazał w poniedziałek rano rzecznik niemieckiego MSZ. Agencja dpa poinformowała później, że minister będzie kontynuowała podróż z Abu Zabi w poniedziałek wieczorem. Aby bezpiecznie wylądować, Airbus A340-300 musiał wykonać zrzut blisko 80 ton paliwa do morza.