28-latka zamordowała pięcioro swoich dzieci. Została skazana na dożywocie

28-letnia Christiane K. została skazana na karę dożywotniego pozbawienia wolności za zabójstwo pięciorga swoich dzieci w wieku od roku do ośmiu lat. Wyrok wydał w czwartek sąd okręgowy w Wuppertalu na zachodzie Niemiec.

Na rozprawie sędzia Jochen Koetter mówił o tragedii, która wydarzyła się we wrześniu ubiegłego roku w mieście Solingen w zachodnich Niemczech. Orzekł, że dzieci - Melina, Leonie, Sophie, Timo i Luca - zginęły z rąk matki. Najstarszy, 11-letni syn kobiety przeżył, ponieważ matka wysłała go wcześniej do babci.